Nach Cannabis-Legalisierung Wirte müssen entscheiden: Wie steht‘s um Joints in Trierer Raucherkneipen?

Es gibt mehr Gaststätten als man denkt, in denen geraucht werden darf. Und damit sind nicht nur die gemeint, wo nicht so genau drauf geachtet wird, ob sich jemand zu vorgerückter Stunde eine Zigarette anzündet. Fragt man ausgehwillige Raucher, fallen denen schnell nahezu ein Dutzend Kneipen in Trier ein, in denen Raucher nicht vor die Türen verbannt werden. Gilt das auch für Gäste, die Joints rauchen wollen?