Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Trierer CDU fordert Hilfen – die es längst schon gibt

Gastro-Tristesse auf dem Trierer Viehmarkt in Zeiten von Corona. Foto: Roland Morgen

Trier Die CDU-Fraktion im Stadtrat verlangt ein Unterstützungspaket für die Trierer Gastronomie, Hotellerie und den Einzelhandel – dabei hat das Rathaus diese Maßnahmen längst angekündigt.

Sie liest sich knackig, die Überschrift der Pressemitteilung, die die Trierer Christdemokraten am Dienstagnachmittag verschickt haben. „CDU Trier fordert Hilfspaket für Trierer Gastronomen, Einzelhändler und Hoteliers“ steht da. Und darunter fünf Forderungen, wie die Stadt jetzt den Unternehmen unter die Arme greifen müsse: 1. Restaurant-Betreibern soll die Gebühr erlassen werden, die sie normalerweise für die Nutzung öffentlicher Straßen und Plätze für ihre Außenterrassen an die Stadt zahlen müssen. 2. Sobald Restaurants wieder öffnen dürfen, soll Gastronomen erlaubt werden, ihre Stühle und Tische auf den Außenterrassen so weit auseinander zu rücken, dass zwischen den Gästen die Abstandsregeln zum Infektionsschutz eingehalten werden können. 3. Wo die Stadt Räume an Restaurants oder Einzelhandel vermietet hat, soll sie auf die Miete verzichten, um so Existenzen zu retten. 4. Der vom Stadtrat beschlossene autofreie Sonntag, bei dem am 28. September die Innenstadt für Autos gesperrt werden sollte, soll auf 2021 verschoben werden. 5. Da in naher Zukunft wohl keine größeren Gruppenreisen stattfinden werden, soll die städtische Tourismus-Gesellschaft ein Kozept entwickeln, um Trier für Individualreisende zu bewerben.

So weit die Forderungen der CDU in Kurzform. Das Problem: Sie enthalten kaum Neues. Schon Anfang April hatte die Trierer Stadtverwaltung die Punkte 1 bis 3 als Hilfspaket angekündigt. Zumindest bis auf weiteres sollen keine Gebühren für Außengastronomie erhoben werden, die Ausweitung der Gastroterrassen zur Abstandswahrung soll zugelassen werden – sofern keine Sicherheitsrisiken dagegen sprechen. Und von Restaurantbetreibern und Einzelhändlern in städtischen Gebäuden verlangt die Stadt derzeit keine Miete (der TV berichtete am 8. April). Lediglich auf einen fixen Zeitraum, für den diese finanziellen Erleichterungen für Gastronomen und Einzelhändler gelten sollten, hatte der Stadtvorstand sich noch nicht festgelegt. Die CDU fordert, dass die Regelungen zumindest bis Ende 2020 gelten sollen.

Obwohl der Großteil der Maßnahmen von der Stadtverwaltung längst angekündigt ist, will die CDU-Fraktion ihre Forderungen in der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 26. Mai, als Antrag vorlegen. Abgestimmt haben sie dieses Vorgehen mit den anderen Fraktionen nicht. „Der angekündigte CDU-Antrag ist daher schon fast so etwas wie eine Urheberrechtsverletzung“, schimpft Sven Teuber, Fraktionsvorsitzender der SPD. Denn auch die Forderung, den autofreien Sonntag zu verschieben, stamme originär nicht von der CDU. Diesen Vorschlag habe die SPD selbst in der Sitzung des Ältestenrats am Montagabend gemacht – einen Tag später verkünde die CDU das nun als ihren Vorschlag.

Und auch der letzte Punkt – die TTM solle Konzepte entwickeln, wie Trier sich als Ziel für Individualtouristen positionieren kann – ist keine frische CDU-Idee. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Tourismus-Dezernent Thomas Schmitt (CDU) hatten genau diese Neupositionierung in einem offenen Brief den Trierer Hoteliers bereits Mitte April zugesagt.

Thorsten Wollscheid, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Trier und Stadtratsmitglied, verteidigt den angekündigten Antrag seiner Fraktion. Schließlich gingen die Forderungen über die bereits angekündigten Maßnahmen hinaus. „Wir wollen zum Beispiel, dass den Gastronomen die Gebühr für ihre Außenterrassen erlassen wird und nicht bloß gestundet“, erklärt er auf TV-Nachfrage.

Tatsächlich hatte die Stadtverwaltung bislang nur angekündigt, die Gebühr „vorerst“ nicht zu erheben. Aus eigenen Stücken auf diese Einnahme tatsächlich zu verzichten, darf das Rathaus allerdings auch gar nicht. „Dafür brauchen wir einen Stadtratsbeschluss“, erläutert Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz.

Eine entsprechende Beschlussvorlage dafür – und für die weiteren Anfang April vom Stadtvorstand angekündigten Hilfsmaßnahmen – sei für die Ratssitzung am 26. Mai in Arbeit. „Dass der Stadtvorstand eine solche Vorlage vorbereitet, konnten wir ja nicht wissen“, verteidigt sich Wollscheid. Und dass die CDU die bereits auf dem Tisch liegenden Hilfsmaßnahmen nur unter eigener Flagge in den Rat einbringen wollte, ohne die anderen Fraktionen mit ins Boot zu nehmen um so eine möglichst breite Mehrheit vorzubereiten? „Ich bin persönlich kein Fan von Anträgen, über denen dann fünf Fraktionslogos prangen“, erklärt Wollscheid. „Wir haben unseren Antrag auf Grundlage der Gespräche, die wir selbst mit Gastronomen, Einzelhändlern und Hoteliers geführt haben, formuliert. Unser Ziel ist nur, diesen konkrete Hilfe zu verschaffen, die sie dringend benötigen.“