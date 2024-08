Neues aus den Verhandlungen des Jamaika-Bündnisses Trierer CDU-Vorstand: „Wollen Anwohnerparkgebühren am liebsten ganz abschaffen“

Die Trierer CDU will in den Bündnisverhandlungen mit den Grünen und der FDP durchsetzen, dass die Gebühr für einen Anwohnerparkausweis in der Trierer Innenstadt zumindest wieder auf 30,70 Euro gesenkt werden sollen. Das erklärte Frank Tenbusch, Mitglied im Vorstand der Trierer CDU und Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands seiner Partei im Stadtteil Süd, am Montagabend nach der Gründung der Bürgerinitiative „Parkgebühren runter!“ im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.