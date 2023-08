Keine Verbesserung bis mindestens Ende 2024 Chaos in der Kölner Straße: Autofahrer ignorieren Absperrung in Trier-West

Der derzeit wohl „heißeste“ Verkehrsknotenpunkt der Stadt liegt in Trier-West. Dort, wo das Martinerfeld über die Bahngleise in die Kölner Straße führt (beziehungsweise umgekehrt) und sich seitlich die Hornstraße in die abbiegende Vorfahrt reinschleicht. „Ständig gibt es derzeit Hupkonzerte“, berichtet eine Anwohnerin, „dann weiß man immer, dass es schon wieder eine offenbar heikle Situation gab.“