Weihnachtskonzert Chor über Brücken verzaubert 900 Menschen in St. Maximin

Wie in den vergangenen Jahren, so hat am Sonntag der Chor über Brücken vor Weihnachten begeistert. Mit über 200 Sängerinnen und Sängern gab der Chor unter der Leitung von Julia Reidenbach sein großes Weihnachtskonzert in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin. Die stimmungsvolle Veranstaltung an diesem Abend war mit 900 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft.