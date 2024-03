Kommunalwahl in Trier Politischer Verein UBT nominiert Kandidaten für Stadtratsliste

Unter dem Namen ihres „Ur-Vaters“ Manfred Maximini hatte sich der Verein als Unabhängige Bürgervertretung Maximini 1992 gegründet. 1994 trat die UBT erstmals bei den Stadtratswahlen an und holte aus dem Stand 16,9 Prozent und neun Mandate. Ab Mitte der 2000er-Jahre zog Maximini sich mehr und mehr zurück, sukzessive verlor der Verein (der zwischenzeitlich in Unabhängige Bürgervertretung Trier UBT umbenannt wurde) an Schwung: Bei den Kommunalwahlen 2009 schafften es nur noch sieben UBTler in den Rat, 2014 nur vier, und bei den letzten Kommunalwahlen 2019 holte der Verein nur noch drei Mandate.