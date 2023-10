Manege frei! Mit außergewöhnlicher Show will der Cirque Bouffon ganz Trier verzaubern

Wenn Sie den Cirque Bouffon besuchen, werden Sie im Anschluss vielleicht sagen: Ich liebe das Theater, das mir der Zirkus zeigt. Denn in diesem Zirkus läuft manches anders als gedacht. Was das bedeutet, können die Zuschauer vom 25. Oktober bis 11. November im Messepark Trier herausfinden. Der Cirque Bouffon gibt in dieser Zeit sein erstes Gastspiel in der Stadt.