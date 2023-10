Zirkus in Trier Cirque Bouffon entführt in eine poetische Traumwelt voller Magie - So war die Premiere (Fotos/Video)

Trier · Der Cirque Bouffon ist mit seiner Show „Paraiso“ erstmalig zu Gast in Trier. Was das internationale Künstlerensemble bei seiner Premiere vor rund 500 Besuchern alles zu bieten hatte und was den französischen Nouveau Cirque zu etwas besonderem macht.

26.10.2023, 07:34 Uhr

Von Andreas Sommer

Ein Zirkus ganz ohne Tiere, kann das funktionieren? Im Fall des Cirque Bouffon, der im Stil des französischen Nouveau Cirque mit Elementen aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Tanz und Theater das Publikum gleichermaßen beeindruckt und begeistert, lautet die Antwort uneingeschränkt ja. Das Ensemble verzauberte bei seiner Premiere mit seiner mitreißenden Show große und kleine Besucher. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die Premiere des Cirque Bouffon in Trier