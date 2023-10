Comedy Das Publikum amüsiert sich königlich: Johann König in der Trierer Europahalle

Trier · Gut 500 Besucher, ein ausverkaufter großer Saal in der Trierer Europahalle, eimerweise neue Gags mit Lachgarantie, ein motiviertes Publikum und ein Johann auf Tour auf Hochtouren: Aus diesen Elementen sponn sich ein denkwürdiger, gut zweistündiger Comedy-Abend, der hielt, was er versprach. Das neue Programm „Wer Pläne macht wird ausgelacht“ begeistert aktuell Comedy- und Johann-König-Fans deutschlandweit. Auch in Trier blieb am Freitag kein Auge trocken.

28.10.2023, 17:00 Uhr

Johann Königs in der Europahalle Trier 5 Bilder Foto: Fabian Pütz

Von Fabian Pütz-Antony

Es ist sein mittlerweile achtes Soloprogramm, doch den 51-jährigen Ausnahme-Komiker aus Soest zog es nie auf die große Bühne. Er wollte Lehrer werden: „Sportlehrer für Biologie und Sachkunde". Das war mal der Plan. Doch dieser ging nicht auf. Nach 19 Semestern und unzähligen Tiefen zwangen ihn die Zuschauer mit ihrer Zuneigung und ihrem Geld dazu, sich ganz dem Humor zu widmen. So geriet König geradewegs auf die schiefe Bahn der gepflegten Abend­unterhaltung, von der es bekanntermaßen kein Zurück mehr gibt. Und heute? Heute lacht er darüber sowie über nahezu alles – wie das Publikum über ihn. Viele sehen mit 50 jünger aus, fühlen sich aber älter. Bei König ist es genau umgekehrt. Viele denken mit 50, sie müssten alles ändern. Oder alles gendern. Johann macht es immer wieder anders und neu und bleibt sich dennoch dabei treu. Viele fangen in diesem Alter an mit Eierlikör. Johann hat Hühner.