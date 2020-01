Kostenpflichtiger Inhalt: Restmülltonne : Fragen und Antworten zur Müll-Entsorgung: Ist der Chip kaputt, bleibt der Abfalleimer voll

Vonwegen smarte Tonne: Ist der Chip kaputt, bleibt die Eimer erstmal voll. Foto: Ludwig Weyand

Trier Es knirscht und hakelt weiter bei der Umsetzung des neuen Abfallkonzepts: Insbesondere die neue Technik bereitet Probleme und auch die erfolgten Leerungen muss jeder selbst mitzählen.

Rund 10 000 mal pro Tag versuchen Kunden derzeit per Telefon oder E-Mail, mit dem Abfallzweckverband ART in Kontakt zu treten. Diese Zahl nannte ART-Direktor Maximilian Monzel am Montag bei einem Pressegespräch. Rund 3000 Anfragen, Beschwerden und Aufträge – etwa über ein Auswechseln der Tonnen – können pro Tag allerdings nur bearbeitet werden, teilte der ART am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit. Macht unterm Strich täglich Tausende enttäuschte Kunden. Viele davon machen ihrem Ärger über die neue Abfall- und Gebührensatzung in Leserbriefen und Internetkommentaren Luft. Hier einige Fragen zu grundsätzlichen Problemen – und Antworten:

Überlastete Telefonanlage: „Seit Monaten mehrmals täglich“ versucht TV-Leser Peter Weidlich den ART per Telefon zu erreichen. Bislang erfolglos. Abgesehen davon, dass so viel Zeit in der Warteschleife eigentlich nur Rentner vergeuden könnten, habe er den Eindruck, dass das ART-Abfalltelefon überhaupt nicht besetzt sei, schimpft Weidlich. Doch, ist es, und zwar mit täglich 20 bis 25 Mitarbeitern, beteuert der ART.

Dass die Leitungen in den vergangenen Tagen mehrfach tot waren, habe an der dem großen Ansturm schlicht nicht gewachsenen Telefonanlage gelegen. Die gute Nachricht: Die Zahl der Leitungen wurde mittlerweile aufgestockt. „Eine technische Überlastung gibt es derzeit nicht mehr“, erklärt ART-Pressesprecherin Kerstin Kielholtz auf TV-Nachfrage. Die schlechte Nachricht: Wegen der weiterhin großen Anruferzahl kommt es weiterhin zu langen Wartezeiten.

Kaputte Computerchips: Ende 2019 wurden alle Abfalltonnen mit digital lesbaren Computerchips ausgerüstet. Sie ermöglichen, dass ein Gerät am Müllwagen zählt, wie oft die Abfallgefäße pro Jahr geleert werden – wonach sich wiederum die Müllgebühren berechnen.

Das Problem: Ist der Computerchip beschädigt, wird die Mülltonne nicht geleert. „Das Fahrzeug bricht die Leerung dann automatisch ab“, erläutert ART-Sprecherin Kielholtz.

Die Müllmänner befestigen dann ein entsprechendes Schild an der vollen Tonne. Die Kunden müssten sich anschließend beim ART melden, damit Mülltonne und/oder Computerchip ausgetauscht werden. Eine Sonderleerung erfolgt nicht.

Bei Ludwig Weyand aus Gutweiler blieb die Restmülltonne stehen. „Dass ein Chip nicht funktioniert, wird noch vielfach vorkommen, dann muss es dennoch möglich sein, die vom ART gemietete Tonne zu entleeren, gleichzeitig kann digital oder analog vermerkt werden, dass der Chip beim Kunden xy nicht funktioniert. Bei Ihren Abläufen bleibt der Kunde ungerechtfertigt auf dem Müll sitzen, obwohl er nicht der Verursacher des Fehlers ist. Das kann es doch wohl nicht sein!“, schimpft er auf seiner Facebook-Seite.

Übrigens: Der ART lässt nicht nur Tonnen stehen, deren Computerchip nicht lesbar ist. Auch Abfallbehälter, die „zu schwer“, „falsch befüllt“ oder deren Inhalt „gefroren, verklebt, verkeilt“ ist, bleiben ungeleert.

Selber zählen: „Kann man irgendwo einsehen, wie viele Leerungen registriert sind?“, fragt Annette Danzglock auf der TV-Facebook-Seite. Die einfache Antwort: Nein. Zumindest bis auf weiteres nicht. „Aber wir arbeiten daran, dass Kunden in Zukunft über die ART-Handyapp nachschauen können, wie oft ihre Restmülltonne bereits geleert wurde“, erklärt ART-Sprecherin Kielholtz. Letztlich geklärt sei das allerdings noch nicht.

Der Bio-Eimer hat jetzt Löcher: Bereits seit zwei Jahren gibt’s in Trier den Bio-Eimer: Kleine Behälter für jeden Haushalt, in dem in Papiertüten Küchenabfälle von Speiseresten über Gemüseschalen bis zu Hühnerknochen gesammelt werden sollen. Die neuen Eimerchen, die an öffentlichen Stellen erhältlich sind, sind allerdings nicht mehr untenrum geschlossen, sondern aus einer Art offenem Geflecht. „Da läuft doch die ganze Brühe raus, direkt in den Küchenschrank“, beschwert sich eine Facebook-Nutzerin. Doch gerade das soll die neue Eimergeneration verhindern: Durch die Belüftung werde die durch Speisereste feuchte Luft abgeleitet, die Papiertüten blieben länger trocken und seien dadurch haltbarer, erläutert ART-Sprecherin Kielholtz. Und falls doch mal Flüssigkeit austritt? „Die neuen Eimer haben unten kleine geschlossene Kuhlen, in denen sich in diesem Fall die Flüssigkeit ertmal sammelt und nicht herausläuft“, sagt Kielholtz.

Überfüllte Biomüll-Sammelcontainer: Nach Weihnachten und Jahreswechsel sind in der Region an vielen Stellen die großen Container, in die Bürger ihre Papiertüten mit Biomüll werfen sollen, übergequollen. Die Plätze rund um die Container vermüllten teilweise (der TV berichtete). Noch hat der ART nicht alle Sammelbehälter geleert und drumherum gesäubert. Aber: „Wir sind weiterhin täglich mit mehreren Fahrzeugen und entsprechendem Personal im Einsatz, um die Standorte kurzfristig zu reinigen“, sagt ART-Sprecherin Kielholtz.