Alle Infos auf einen Blick : Corona-Demo am Samstag - Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Foto: Hans Krämer

Trier Weil am Samstag in Trier Kritiker in vierstelliger Zahl gegen die Corona-Regeln demonstrieren werden, kann es erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen. Achtung: Das Impfzentrum ist nicht betroffen. Alles Infos zu Uhrzeiten und Verkehrsführung gibt es hier:

Corona-Maßnahmen-Kritiker wie schon vergangene Woche eine Kundgebung und einen Aufzug in Trier angemeldet. dieser soll am Samstag, 15. Januar, zwischen 14 und 18 Uhr, sein. Polizei und Stadtverwaltung gehen davon aus, dass erneut eine Teilnehmerzahl im unteren vierstelligen Bereich zu erwarten ist.

Angemeldet ist zudem eine Gegendemonstration mit rund 100 Teilnehmenden. Für eine solche Zahl an Demonstrierenden gibt es keine genügend große Fläche, die eine Kundgebung unter Corona-Schutz-Gesichtspunkten in der Trierer City erlaubt. Die beiden Kundgebungen werden deshalb ab 14 Uhr erneut auf dem Parkplatz „In den Moselauen“, der anschließende Aufzug beider Gruppen erneut durch den Stadtteil Trier-Euren führen. Für Kundgebungen und Aufzüge gibt es Auflagen wie das Tragen von FFP-2- oder medizinischen Schutzmasken sowie das Einhalten von Abständen zwischen den Teilnehmenden.

Vierstellige Teilnehmerzahl bei Corona-Demo in Trier erwartet

Nach der Auftaktkundgebung wird es einen Aufzug durch den Stadtteil Trier-Euren geben, die Abschlusskundgebung findet wieder am Ausgangsort Parkplatz „In den Moselauen“ statt. Während des Aufzugs durch Euren kann es am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Route verläuft vom Parkplatz über die Luxemburger Straße, die Eisenbahnstraße, die Eurener Straße und Im Speyer wieder zurück auf den Parkplatz „In den Moselauen“.

Für den Zeitraum der Versammlungen am Samstag gilt auf dem gesamten Parkplatz „in den Moselauen“ ein absolutes Halteverbot. Die Stadt weist darauf hin, dass auch in unmittelbarer Nähe des Versammlungsortes keine größeren Parkmöglichkeiten bestehen und bittet Kundgebungsteilnehmer, dies bei der Anfahrt zum Versammlungsort zu berücksichtigen.

Keine Auswirkungen auf Impfzentrum zu befürchten

Wie schon in der vergangenen Woche werden Polizei und Stadtverwaltung dafür sorgen, dass der Betrieb im nahe gelegenen Impfzentrum Rheinland-Pfalz Trier störungsfrei ablaufen kann. Befürchtungen, die Demonstrationen am vergangenen Samstag würden zu einer größeren Zahl an Absagen im Impfzentrum führen, hatten sich nicht bestätigt. Am vergangenen Sonntag (ohne Kundgebung) gab es bei gleicher Zahl an Terminen eine vergleichbar hohe Anzahl nicht wahrgenommener Termine im Impfzentrum wie am Samstag, als die Kundgebung auf dem Parkplatz „In den Moselauen“ stattfand.

100 Gegendemontranten stehen Kritikern am Samstag in Trier gegenüber

Der Demonstrationszug der Corona-Maßnahmen-KritikerInnen wird an diesem Samstag erneut nicht am Impfzentrum vorbeigeführt. Der Parkplatz am Impfzentrum bleibt Besuchern des Impfzentrums vorbehalten. Wer mit dem Auto zur Impfung kommt, wird gebeten, die Terminbestätigung bereitzuhalten, da die Zufahrt zum Impfzentrum von der Luxemburger Straße aus kontrolliert wird. Die Polizei wird gemeinsam mit den städtischen Ordnungskräften für die Sicherheit der Menschen vor Ort sorgen.