Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Sechs Demos auf dem Trierer Hauptmarkt

Bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen am 16. Januar in Wien halten Teilnehmer ein Banner mit der Aufschrift „Freiheit Demokratie Friede“. Foto: dpa Foto: dpa/Georg Hochmuth

Trier Bei einer Kundgebung in der Innenstadt am Samstag sollen die Corona-Maßnahmen „kritisch diskutiert“ werden. Die NPD hat Unterstützung angekündigt. Was steckt dahinter?