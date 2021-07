Gesundheit : Corona-Impfung ohne Termin: Was im Impfzentrum bald möglich ist

Trier Im Impfzentrum für Stadt und Kreis Trier gibt es schon bald eine Erstimpfung ohne Voranmeldung. Hier erfahren Sie, wann es losgeht und wie es funktioniert.

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadtverwaltung Trier und Kreisverwaltung Trier-Saarburg in Trier bietet ab Ende dieser Woche sowie durchgängig in der Woche 9. bis 13. August Impfen für alle ohne Termin an. Wer noch keine Erstimpfung gegen das Corona-Virus bekommen hat, kann in den unten genannten Zeiträumen ohne Anmeldung und Termin zum Impfzentrum in der Messeparkhalle in den Moselauen kommen. Impfwillige benötigen ihre Krankenversicherungskarte (falls vorhanden), Personalausweis und Impfpass (falls vorhanden) mit. Für Menschen, deren Zweitimpf-Termin aufgrund der Hochwasserlage nicht möglich war, gibt es auch eine Zweitimpfung. In diesem Fall sollen die Erstgeimpften die Unterlagen ihrer ersten Impfung vom Hausarzt mitbringen, falls noch vorhanden.