Ausgehen am Wochenende : Corona-Regeln in Schwimmbad, Restaurant & Co.: Wofür brauche ich noch einen Test?

Derzeit ist die Inzidenz sehr niedrig, viele Freizeitaktivitäten wie der Besuch von Restaurants sind wieder möglich, bei einigen gibt es noch Einschränkungen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier Die Sonne scheint, das Wochenende steht vor der Tür, dazu sind die Inzidenzen überall so niedrig wie schon lange nicht mehr. Also endlich wieder ins Restaurant ausgehen, Freunde treffen, was unternehmen. Wir sagen, welche Corona-Regeln noch gelten.

Die niedrigen Inzidenzen in der Region Trier von derzeit deutlich unter 20 machen es möglich: Sie können die meisten Freizeit-Aktivitäten wieder fast ohne Einschränkungen durch Corona-Regeln genießen. Wir haben hier zusammengefasst, welche Vorschriften es derzeit noch zu beachten gibt.

Trier: Brauche ich noch einen negativen Corona-Test, um in ein Restaurant oder eine Bar zu gehen?

Nein, nicht unbedingt. Wer einen Biergarten oder die Terrasse einer Eisdiele besuchen möchte, muss sich nicht mehr vorher testen lassen: Für die Außengastronomie gibt es keine Testpflicht mehr. Die Pflicht zur Angabe von Kontaktdaten und zum Tragen einer Maske besteht weiterhin.

Wer drinnen sitzen möchte, muss nach wie vor einen negativen Corona-Test vorweisen sowie zuvor einen Platz reservieren. Auch mit dem gemütlichen Treffen an der Theke wird es noch nichts, denn Gastronomen dürfen ihre Gäste nur an festen Sitzplätzen bewirten. Die Gastronomen haben sich auf die geänderten Regeln eingestellt: Der Trierer Weinstand feiert ein Comeback und auch bei den Trierer Stränden „Moselperle“ am Nordbad und „Citybeach“ auf dem Dach des Karstadt gibt es Neuigkeiten.

Mit wie vielen Personen darf ich mich denn jetzt treffen?

Auch bei der Kontaktbeschränkung gibt es Lockerungen. Nun dürfen sich bis zu fünf Personen aus fünf Hausständen öffentlich treffen. Dazu kommt: Vollständig Geimpfte oder Menschen, die eine Coronavirus-Infektion überstanden haben, werden nicht mitgezählt. Ab dem 2. Juli sollen sich, bei einer Inzidenz von unter 100, wieder bis zu zehn Menschen treffen dürfen.

Kann ich in Trier und Umgebung wieder schwimmen gehen?

Die Freibäder und die Freizeitparks sind wieder geöffnet, allerdings gibt es Einschränkungen. Wer schwimmen gehen möchte, muss sein Ticket zuvor online kaufen, da nur eine bestimmte Anzahl Personen eingelassen werden darf - hier eine Übersicht, wie die Schwimmbäder in der Region Trier die Corona-Regeln umsetzen.

Und was ist mit Freizeitparks, Museen und anderen Einrichtungen?