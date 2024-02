Nach Schuhen und Waffeln Currywurst-House zieht in die Trierer Fußgängerzone – das erwartet die Gäste

Reza Ghafoori? Den kennen viele Trierer. Nicht unbedingt vom Namen her, aber vom Sehen – und vom Speisenzubereiten. Der 31-Jährige hat früher den Imbissstand vor dem Real-Markt in der Trier-Eurener Gottbillstraße betrieben und ist nach dessen Schließung im Januar 2022 vor den benachbarten Poco-Möbeldiscounter in der Straße Im Siebenborn im Nachbarstadtteil Zewen umgezogen. Außerdem ist er Inhaber des „Best Grill Partyservice“.