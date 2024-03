Tanzwettbewerb in der Europahalle Hip-Hop-Frauen werden Siegerinnen: Viel Energie bei diversem Tanzwettbewerb

Trier · Am Samstagabend gab es in der Trierer Europahalle insgesamt 15 verschiedene Tanz-Nummern zu bestaunen. Am Ende bestimmten Jury und Publikum gemeinsam den Sieger des diesjährigen Dance Show Contest.

24.03.2024 , 15:00 Uhr

Von Julian Terres