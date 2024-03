Beliebter Späti Zweite Filiale in Trier: Wann Kiosk Ziggi auch am Pferdemarkt öffnet

Zinar Sanoglu ist voll eingespannt. „Ich bin aktuell den ganzen Tag Ware am Annehmen, am Einräumen und am Einrichten. Das ist eine Menge Arbeit, aber es soll alles perfekt sein, wenn wir öffnen.“ Auch die Eingangstür der neuen Filiale am Pferdemarkt weist auf die baldige Eröffnung hin: „Kiosk Ziggi. Coming Soon“ steht dort. Aber wie kam es zur Expansion des beliebten Kiosks?