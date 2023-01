Kein Zutritt : Warum ist der Parkplatz an der Konstantinbasilika gesperrt?

Der Parkplatz an der Konstantinbasilika ist gesperrt. Foto: TV/Alexander Houben

Trier Kein Zutritt auf dem Parkplatz an der Konstantinbasilika in Trier. Warum die Stellplätze in der Innenstadt derzeit nicht genutzt werden können.

Einige Autofahrer dürften sich bei der Suche nach einem Parkplatz gewundert haben. An der Konstantinbasilika, wo man sonst in bester Lage einen Stellplatz finden könnte, verhinderte am Donnerstag plötzlich ein Flatterband die Zufahrt zum Parkplatz. Nur ein paar Fahrzeuge vom Fernsehen waren dort abgestellt. Drumherum herrschte die große Leere. Eine Information darüber hatte es im Vorfeld nicht gegeben.

Warum in Trier der Parkplatz an der Konstantinbasilika gesperrt ist

Der Grund dafür ist eine Veranstaltung, die am Freitag, 27. Januar, stattfindet. Die Auswirkungen zeigten sich bereits am Tag zuvor.

Die Gedenkveranstaltung des Landtags für die Opfer des Nationalsozialismus findet am Freitag in der Konstantinbasilika in Trier statt. Sie dauert von 11 bis 12.50 Uhr. Neben der Landesregierung und den Mitgliedern des Landtags von Rheinland-Pfalz werden auch Abgeordneten aus Luxemburg, Belgien, Frankreich und dem Saarland sowie weitere geladene Gäste teilnehmen. Sie gedenken der Opfer der Verfolgung durch das NS-Regime in der Großregion. Im Zentrum des Gedenkens steht dabei die Frage, wie das Unrecht der Zeit der NS-Diktatur bis heute in den Familien diesseits und jenseits der Grenzen nachwirkt.

Die Gedenkansprache wird der bekannte frühere Fernsehjournalist Ulrich Wickert halten. Im Anschluss ist eine Gesprächsrunde mit Nachfahren von NS-Opfern geplant. Der SWR überträgt die Gedenkveranstaltung live im Fernsehen und im Stream.

Für die Autofahrer in der Trierer Innenstadt hat der Besuch so vieler Würdenträger ganz praktische Auswirkungen. Parkplatzlos bleiben sie allerdings nicht: In unmittelbarer Umgebung stehen zwei (unterirdische) Parkhäuser der Stadtwerke Trier zur Verfügung. Ob dort Plätze frei sind, lässt sich live auf der Website der Stadtwerke abrufen.