Trier vom Ausland aus gesehen „Impressionant“, „magnifique“: Das denken die Franzosen von Trier

Jemanden aus Marseille oder Toulouse in Trier zu treffen, das passiert in Trier vermutlich eher selten – aber vielleicht ändert sich das schon bald. Die zahlreichen positiven Beiträge über Trier könnten den ein oder anderen Franzosen nämlich zu einem Besuch in der ältesten Stadt Deutschlands animieren. So schreibt ein Instagram-Nutzer unter das Foto der Porta Nigra beispielsweise: „Das macht mir richtig Lust, nach Deutschland zu reisen". Vielleicht müssen sich Italien und Spanien als Frankreichs beliebteste Urlaubsländer bald also vor Trier in Acht nehmen...