Wir haben es herausgefunden Das haben Spotify-Nutzer aus Trier in diesem Jahr am häufigsten angehört

Auf Spotify ist es wieder an der Zeit für den Jahresrückblick „Wrapped“. Der Streaming-Dienst weiß nämlich ganz genau, welche Musiker bei den Nutzern am beliebtesten sind und welche Podcasts am besten ankommen. Neben den weltweiten Top-Künstlern gibt es natürlich auch wieder das Ranking für Deutschland und andere Länder. Beliebt ist bei den Nutzern auch die Möglichkeit, sich die ganz persönlichen Jahres-Trends anzeigen zu lassen.