Ärztehaus und Kreuzfahrtschiffe Stadtwerke haben neue Pläne für das Moselufer in Trier-Nord

Eigentlich sollten längst schmucke Flusskreuzfahrtschiffe am Moselufer in Trier-Nord festmachen können. Zwei Anleger, an denen bis zu vier große Schiffe Platz hätten, wollten die Trierer Stadtwerke dort ursprünglich schon 2021 bauen, in Absprache mit der Stadt. Der Grund für das Vorhaben: Trier hat zu wenig Anlegeplätze, Kreuzfahrtschiffe – samt oft zahlungskräftigen Gästen – machen daher oft gezwungener Maßen woanders fest, etwa in Konz, Saarburg, Schweich oder Riol.