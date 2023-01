Geschäfte : Einzelhandel in der Ex-Sparkasse Simeonstraße: H&M legt sich fest

Welche Bedeutung die Immobilie der Sparkasse in der Simeonstraße für die Innenstadt hat, zeigt dieser Blick in die Simeonstraße. Gemeinsam mit dem Kaufhof-Komplex und dem ehemaligen Karstadt-Gebäude nimmt sie einen großen Teil der wichtigsten Einkaufsstraße von Trier ein. Foto: Rainer Neubert

Trier Wer zieht in die ehemalige Sparkasse in der Simeonstraße? Spekulationen darüber machen die Runde. Nun schafft zumindest ein großes Modelabel Klarheit.

Die Zukunft des Trierer Einzelhandels entscheidet sich zu einem wichtigen Teil in der Simeonstraße. Dort steht das ehemalige Karstadt-Gebäude wieder leer. Die Zukunft des benachbarten Kaufhof-Komplexes ist ungewiss. Und wenige Meter weiter in Richtung Porta Nigra steht vor der ehemaligen Sparkassen-Niederlassung seit Wochen ein Bauzaun.

14.000 Quadratmeter für den Einzelhandel in der Simeonstraße Trier

Knapp 14.000 Quadratmeter groß ist die Fläche, den die Sparkasse vermieten will. Das weckt in der Stadt Spekulationen darüber, welches Unternehmen sich dort ansiedeln könnte. „Wir sagen dazu nichts, bevor nicht der Mietvertrag unterschrieben ist“, kommentiert Vorstandssprecher Schuff die Frage dazu. Auch zur Nennung von H&M als möglichen Nutzer lässt er sich keinen Kommentar entlocken.

Doch zumindest diese Vermutung entkräftet eine Volksfreund-Anfrage an das Unternehmen selbst. „Zu Gerüchten und Spekulationen äußern wir uns grundsätzlich nicht“, antwortet die Pressestelle von H&M Deutschland – mit der Bitte um Verständnis. Der weitere Wortlaut schafft allerdings Klarheit: „Wir freuen uns, mit unserem H&M Kids Store in der Trier Galerie Kund*innen bereits ein inspirierendes Einkaufserlebnis bieten zu können. Der Standort Trier ist definitiv für unsere Herren- und Damenmode interessant, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine konkrete Geschäftseröffnung geplant.“

90-jährige Ära endet: Wer zieht dann in das Sparkassengebäude in der Trierer Simeonstraße?

Nun darf also weiter überlegt werden, wer als neuer Mieter an diesem attraktiven Standort der Trierer Fußgängerzone eröffnen könnte. Definitiv nicht für eine Einzelhandelsnutzung infrage kommen die Obergeschosse. „An der Büronutzung dort wird es keine Änderung geben“, stellt Carlo Schuff klar. Bis zum Mai hatte sich dort die Stadt Trier mit mehreren Ämtern (Rechnungsprüfungsamt, Stadtkasse, Wirtschaftsförderung, Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz) sowie die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) angemietet. Danach ist als Hauptmieter die Agentur für Arbeit eingezogen.

Doch es gibt auch noch ein großes Untergeschoss, das Begehrlichkeiten weckt. Auch dazu will sich die Sparkasse selbst derzeit noch nicht äußern. In den Unterlagen zum Kreistag Trier-Saarburg findet sich allerdings ein deutlicher Hinweis auf eine zukünftige Nutzung: Im aktuellen Kreisarchiv im Keller unter der Kreisverwaltung herrscht große Platznot. Eine besondere Priorität der Tätigkeit der Archivarin des Kreises, so ist in den Unterlagen zu lesen, war im vergangenen Jahr deshalb die Suche nach „Räumlichkeiten, die sowohl von der Größe als auch von den klimatischen Voraussetzungen her geeignet sind, um das Archivgut des Kreisarchivs aufzubewahren“.

Zieht das Kreisarchiv Trier-Saarburg ins Untergeschoss der Sparkasse Simeonstraße?

Schnelle Abhilfe könnten demnach die Räume der Sparkasse im Untergeschoss der Gebäude in der Simeonstraße schaffen. Diese würden – nach erstem Erkenntnisstand – „eine sachgerechte, relativ nahe und zusammenhängende Unterbringung des Archivgutes ermöglichen und zudem bereits über eingebaute Rollschrankanlagen verfügen“. Die Kreisverwaltung stehe aktuell in Verhandlungen mit der Sparkasse wegen einer möglichen Anmietung der Räume.

Es bleibt spannend. So oder so ist aber 2022 in der Simeonstraße 55 eine fast 90-jährige Ära zu Ende gegangen. 1933 hatte die damalige Stadtsparkasse Trier dort ihre Zentrale eröffnet. Seit der Fusion mit der Kreissparkasse Trier-Saarburg (1995) ist deren ehemalige Hauptstelle in der Theodor-Heuss-Allee der Unternehmenssitz. Neuer Hauptnutzer des Anfang der 1990er Jahre von der damaligen Stadtsparkasse gebauten Komplexes am Viehmarkt ist nun die Stadtverwaltung Trier. Die Sparkasse ist im Erdgeschoss weiterhin mit einer Filiale vertreten. In der Simeontraße ist die Sparkasse nur noch mit Geldautomaten präsent.