Kinder : Das waren 2022 die beliebtesten Vornamen in der Stadt Trier

Trier Das Standesamt Trier hat seine Hitliste für das vergangene Jahr veröffentlicht. Teils liegt die Stadt im bundesweiten Trend, doch es gibt Überraschungen.

Angeführt wird diese Liste bei den Jungen, in Trier wie in ganz Deutschland, von dem Namen Noah. Auch die darauffolgenden Namen Paul, Elias, Leon und Theo (Plätze drei bis sechs) waren im letzten Jahr in ganz Deutschland sehr gefragt. Bei den Mädchen belegt in Trier Emma den ersten Platz. Der bundesweit beliebteste Mädchenname Emilia folgt gleich darauf auf Platz zwei.