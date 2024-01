Drogenszene im Palastgarten „Das Grundproblem liegt vermutlich auch in den Lebensumständen der Menschen"

Es hat ein bisschen gedauert, aber am Montag äußerte sich Triers Ordnungsdezernent Ralf Britten auf mehrfache Volksfreund-Nachfrage dann doch noch konkret zum neuen Drogenumschlagplatz mitten im Trierer Palastgarten. Anfang 2023 hatte sich der Drogenverkauf, der bislang eher in dunklen Ecken des Parks stattfand, auf den Bereich rund um den Kiosk in Nähe des Kurfürstlichen Palais verlegt. Mittlerweile verkaufen dort vorrangig junge Männer nahezu rund um die Uhr Cannabis und Haschisch – und zwar so offen, dass Passanten und Anwohner den Geschäften zuschauen können.