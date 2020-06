Kolumne Viezjupp : Von wegen Armenhaus!

Als mich die Bärbel ganz aufgeregt vor den Fernseher ruft, freu’ ich mich erst mal. Trier im ZDF Heute-Journal! Eine bessere Werbung zu bester Sendezeit gibt es doch nicht!



Aber von wegen. Da ist keine Porta Nigra zu sehen, keine Kaiserthermen und kein Amphitheater. Statt den Turm von St. Gangolf zeigen die das marode Teil der Hauptfeuerwache. Und die mit Balken abgestützte Decke der Fahrzeughalle ...

Weil es mir bei diesen Bildern fast die Beine wegzieht, setze ich mich erst mal hin und höre mir an, was unser oberster Feuerwehrmann, sein Dezernent und danach unser Oberbürgermeister in das Mikrophon des Fernsehreporters texten. Spätestens jetzt ist meine Begeisterung so sehr Geschichte wie die Zeit, als noch vom Gangolfsturm gespäht wurde, um bei einem Feuer in den engen Straßen sofort Alarm schlagen zu können.

„Wir erwarten selbstbewusst, dass Bund und Land uns finanziell helfen“, sagt der OB. Oh weh! Trier als Beispiel für eine der ärmsten Städte in Deutschland ... vor Millionen Zuschauern! Das schmerzt die lokalpatriotische Seele, auch wenn es an sich keine Neuigkeit ist. Unsere schöne Stadt zieht zwar normalerweise milliunen Touristen an, taumelt wegen all den Pflichtaufgaben aber in der Schuldenfalle. Und jetzt auch noch Corona!

„Na ja“, sagt Bärbel und reicht mir den Porz mit meinem Lieblingsgetränk. „Jetzt haben die in Mainz jedenfalls noch einmal gezeigt bekommen, dass unseren Feuerwehrleuten fast die Decke auf den Kopf fällt.“ Klar. Und dass die größten Schlaglöcher der Republik an der Sickingenstraße warten. Und dass ... Ich rege mich wieder ab, schlafe darüber und genieße am Tag danach das Morgenmagazin, bis auch da die baufällige Feuerwache ...

Zum Glück kommen jetzt wieder die Touristen. Denen zeigen wir, wie schön unser Städtchen ist.