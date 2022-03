Fridays For Future : Demo für mehr Klimaschutz durch die Trierer Innenstadt - Verkehrsbehinderungen erwartet (Fotos)

Etwa 1000 Demonstranten werden zur Demo zum Globalen Klimastreik am Freitag, 25.3. 2022, in Trier erwartet. Die von Fridays For Future initiierte Veranstaltung startete um 10 Uhr am Domfreihof und führt durch die Trierer Innenstadt. Foto: TV/Andreas Sommer

Trier Globaler Klimastreik: Seit 10 Uhr versammeln sich Demonstranten am Domfreihof in Trier, um mit Fridays For Future für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Achtung. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Protestzug von Fridays For Future startet am Domfreihof in Trier und zieht dann durch die Innenstadt. Die rund 1000 erwarteten Demonstranten laufen über die Ostallee, die Theodor-Heuss-Allee, die Kaiserstraße und über den Hauptmarkt zurück zum Domfreihof.

Deshalb ist dort mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Was die Veranstalter wollen, erklären sie auf ihrer Website: „Warum auf eine Zukunft bauen, die bald nicht mehr lebenswert sein wird? Unsere Antwort auf diese Frage ist der Klimastreik: Wir streiken für eine wirkungsvolle Politik, die dem Ausmaß der Klimakrise gerecht wird. Wir haben zehn Jahre, um unsere Ziele zu erreichen und müssen jetzt beginnen. Auf geht’s!“

Mit ihrer Absicht berufen sie sich auf die Wissenschaft:

„Die Wissenschaft gibt uns Recht: Über 26.000 Wissenschaftler*innen im deutschsprachigen Raum bestätigen, dass unser Anliegen berechtigt ist.“

Am heutigen Freitag protestieren deshalb in vielen deutschen Städten Menschen für den Umwelt- und Klimaschutz. Darya Sotoodeh, Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, sagt: „Alleine in Deutschland wird in über 300 Städten gestreikt, weltweit in über 700 Städten in mehr als 80 Ländern. Es finden viele verschiedene kreative Aktionen statt: von Fahrraddemos über große Plakat-Aktionen bis hin zu riesigen Demonstrationen ist alles dabei. Immer natürlich unter Einhaltung wichtiger Hygiene-Maßnahmen.“