Trierer Labor analysiert PCR-Proben : Den Mutanten auf der Spur

Positive PCR-Proben werden vom Trierer Labor Synlab seit voriger Woche auf die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien aufgetauchten Virus-Variationen untersucht. Foto: Hans Krämer Foto: TV/HANS-KRAEMER

Wie verbreitet sind die ansteckenderen Virus-Variationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien in Trier? Das untersucht derzeit das Labor Synlab an seinem Standort an der Mosel.

Das Medizinische Versorgungszentrum Synlab in der Feldstraße in Trier untersucht seit voriger Woche jeden positiven Corona-Test auf die aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien bekannten Virus-Mutationen. Laut Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamt, werden von dem privaten Labordienstleister seit Beginn der Pandemie die meisten der in Trier und im Umland genommenen Abstriche ausgewertet. Weitere PCR-Test-Proben aus der Region werden an Labore in Ingelheim (Bioscentia) und Heidelberg (Labor Limbach) geschickt und dort analysiert.

Dr. Thomas Voitz ist ärztlicher Leiter des Synlab-Standorts Trier. Auf dem Höhepunkt der Pandemie hat sein Labor etwa 5000 bis 10 000 PCR-Test pro Tag aus Trier und den umliegenden Landkreisen untersucht. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt. Auch, weil Kontaktpersonen von Infizierten oder Erkrankten nicht mehr grundsätzlich sondern nur noch bei Symptomen und auch nur auf Anweisung des Gesundheitsamts getestet würden. Der Inzidenzwert – also die Zahl der entdeckten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche – lag am Montag im Landkreis Trier-Saarburg bei 54,2 und in der Stadt Trier bei 26,0.

Seit voriger Woche untersucht Synlab alle positiven PCR-Proben gezielt auf die als ansteckender geltenden Virus-Mutanten, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckt wurden. Bei drei Proben aus dem Landkreis Trier-Saarburg wurden sie bislang fündig: Bei einem Kleinkind und zwei seiner Kontaktpersonen ist die in England erstmals aufgetauchte Virus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Weitere Testergebnisse von Kontaktpersonen stehen noch aus. Während es rund 24 Stunden dauere, bis ein PCR-Test auf das Corona-Virus an sich untersucht sei, dauere die gezielte Untersuchung nach den Virus-Mutanten nochmal ein bis zwei Tage länger. Bis das letztliche Ergebnis vorliege, vergingen damit zwei bis drei Tage, erläutert Voitz.

Synlab, einer der größten Labordienstleister Europas, kontrolliert seit voriger Woche in allen seinen bundesweiten Standorten jede positive PCR-Proben gezielt auf die Mutanten. Auch andere Labore machen das so. „Um eine Aussage zu treffen, wie weit diese Virusvariationen bereits in Deutschland verbreitet sind, ist die Datenlage allerdings noch zu dünn“, sagt Voitz. Erst Ende dieser Woche sei eine erste Bilanz möglich.

Ab nächstem Montag gilt dann zusätzlich ein neues, von Gesundheitsminister Jens Spahn erlassenes Vorgehen: Je nach Pandemielagen müssen dann fünf bis zehn Prozent aller positiver PCR-Tests von den Laboren komplett sequenziert werden. Das heißt, dass die Proben nicht nur auf die bis dato bekannten Mutanten untersucht werden sondern, dass das komplette Genom - also der vollständige genetische Bauplan - des Virus‘ aufgeschlüsselt wird. „Durch diese Sequenzierung fallen dann auch potenzielle andere, neue Mutationen des SarsCovII-Virus auf“, erläutert Dr. Thomas Voitz.

Diese Sequenzierung habe bislang lediglich im Labor der Berliner Spezialklinik Charité stattgefunden. Die Untersuchung sei sehr aufwendig, benötigt werde für die Aufschlüsselung des Genoms unter anderem eine hohe Computer-Rechenleistung, erläutert Voitz. In Trier sei diese Sequenzierung daher nicht möglich. „Wir werden die entsprechenden positiven PCR-Proben daher in unser Speziallabor nach Jena schicken“, erläutert der Mediziner das Vorgehen. Mit einem Ergebnis der Sequenzierung sei jeweils rund drei Tage nach Eingang der Probe im Trierer Labor zu rechnen.