Stadtgespräch Und er nadelt und nadelt und nadelt

Die einst von Franz Beckenbauer gestellte Frage ist berechtigt: „Ja, is' denn heut' scho' Weihnachten?“ Zwar neigt sich der Februar sicher seinem Ende zu. Doch das hat sich offensichtlich noch nicht überall in der Stadt Trier durchgeschwiegen. Oder ist der Weihnachtsbaum an der Ecke Konstantinstraße/Weberbach vielmehr der dezente Hinweis darauf, dass man sich bereits heute über die Weihnachtsgeschenke Gedanken machen sollte. Wer früher kauft, kommt am Ende des Jahres auch nicht in den Jahresendstress?