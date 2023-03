Theater Auseinandersetzung mit dem Tod einmal anders: Das Stück „Die 3 Frauen“ in St. Matthias

Hier prallen in Monologen und Streitgesprächen Weltbilder aufeinander, die in ihrer Gegenüberstellung und Durchdringung einen hohen Mehrwert an Erkenntnis garantieren. Ebenfalls ein wichtiges symbolisches Element des Stücks: Die drei Affen stammen aus Japan als Zeichen für „Über Schlechtes weise hinwegsehen“. Einer steht jeweils auf einem der drei Tische der drei Charaktere.