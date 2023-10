Top Restaurants in Trier Hier schmeckt’s laut Google-Rezensionen am besten

Das inhabergeführte Restaurant in der Neustraße mit fantasievoller Bistroküche will ein Ort zum Wohlfühlen sein. Und das gelingt laut Google Maps. „Einfach mega! Wirklich das mit Abstand beste Essen in der Umgebung!“, heißt es da zum Beispiel. So mancher fühlt sich direkt nach Frankreich versetzt: „Das Essen, französische Küche, war bis jetzt immer sehr raffiniert zubereitet, Gar-Wunsch auf den Punkt, abwechslungsreiche Karte und einfach nur köstlich.“ Da kann man schon einmal ins Schwärmen geraten: „Absolute Perfektion! Wer in Trier kulinarisch verwöhnt werden will, muss in die Krämerei kommen. Der Service ist perfekt, das Essen ein Traum und die Qualität der Speisen unvergleichlich. Das gesamte Ambiente ist stimmig! Mein absolutes Lieblingsrestaurant!“