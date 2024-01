100.000 Besucher erwartet Zugnummer 1: „Das Trier All Star Team“ - Die ersten Infos zum Rosenmontagszug 2024 in Trier

Rosenmontagszug: The same Procedure as every Year? Diesmal garantiert nicht. Der größte Narrentreck der Region wird am 12. Februar anders, bunter, vielleicht sogar besser als seine Vorgänger. Schon bei der Vorbereitung gibt’s Unterschiede. Erstmals – und wohl auf Betreiber der Zug-Schirmherrin Verena Hubertz – findet im Vorfeld eine Pressekonferenz statt.