Ideen der Kleinen Das wünschen sich Kinder für die Trierer Innenstadt

In der lebendigen und geschichtsträchtigen Kulisse der Trierer Innenstadt gibt es derzeit eine Planung, die die jüngsten Bewohner in den Mittelpunkt stellt. Ein Grün- und Spielflächenkonzept wird entwickelt, um den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Unter dem Motto „spielbausteine.trier" wurden Ideen gesammelt und konkrete Umsetzungsvorschläge erarbeitet. Die wurden am 19. März in einer Abschlussdiskussion in der Hosenstraße vorgestellt.