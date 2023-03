Sicherheit in der Innenstadt Die kurzen Poller in Trier und die lange Suche nach der Software

Was in vielen Trierer Parkhäusern funktioniert, klappt bisher noch nicht bei versenkbaren Pollern am Rand der Trierer Fußgängerzone. Wenn man das Kennzeichen seines Autos in einer App der Stadtwerke Trier registriert, öffnet sich wie von Geisterhand die Schranke vor dem Parkhaus. Sensoren erkennen das Kennzeichen. Das Verfahren wurde im Sommer 2022 eingeführt. Bei der Stadt geht man bisher offensichtlich einen anderen Weg. Dort sollen Poller an mehreren Stellen der Stadt herunterfahren, wenn ein Fahrzeug vor der Absperrung steht, dessen Fahrer eine entsprechende Genehmigung hat, in den sonst autofreien Teil der Innenstadt fahren zu dürfen.