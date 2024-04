Erst wieder 2081 Als die Sonne über Trier verschwand - Die Sonnenfinsternis von 1999

Der Verkehr steht, kaum ein Geräusch ist zu hören - die Menschen schauen durch ihre Schutzbrillen gebannt auf die Sonne: So war es am 11. August 1999. Damals fand die letzte totale Sonnenfinsternis über Deutschland statt. An dieses einmalige Ereignis können sich die Menschen in der Trierer Innenstadt auch Jahre danach erinnern: "Ich weiß noch, dass ich mich sehr geärgert habe, weil das Wetter nicht zuließ, dass man die Sonnenfinsternis komplett beobachten konnte", erzählt Anja Olinger.