Ungewöhnliche Straßenblockaden Trier: Die Streufahrzeuge kommen wieder

Trier ist nicht dafür bekannt, dass Anfang Mai noch viel Schnee fällt. Und trotzdem waren am ersten Maiwochenende wieder Räumfahrzeuge in der Innenstadt zu sehen. In Höhe Frankenturm in der Dietrichstraße, in der Jakobstraße (Höhe Bernard-Massard) und Hausnummer 31 sowie in der Judengasse standen die LKW, mit denen üblicherweise Schnee und Eis zu Leibe gerückt wird.