Ehrlicher Dieb : „Lars Ulrich“ klaut Becken bei Konzert im Mergener Hof – Zwei Wochen später erhält die Band Tankard Post

Die Bank Tankard bei ihrem Konzert in Trier. Foto: Fabian Pütz

Trier Es sollte ein schöner Abend im Mergener Hof werden, doch für die Metalband Tankard hatte ihr Konzert in Trier ein bitteres Ende: Ein Unbekannter klaute ihnen ein teures Becken. Warum es jetzt doch noch ein Happy End gibt.

Durch Deutschland touren, jeden Abend in einer anderen Stadt spielen und dem Publikum kräftig einheizen – so oder so ähnlich muss der Plan der Metalband Tankard ausgesehen haben.