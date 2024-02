Ehrung in Trier Diese 29 Polizisten aus der Region haben besonders mutig gehandelt

Die Polizeikommissare Jonas Mart und Max Wiemers (beide PI Trier) hielten am 16. März 2022 einen Mann davon ab, sich von den Roten Felsen in Trier-Pallien in den Tod zu stürzen. Dazu näherte PK Wiemers sich dem Mann, der sich nah des 40 Meter tiefen Abhangs befand, an und wurde dabei von seinem Kollegen an einem Seil gesichert. In einem 30-minütigen Gespräch gelang es den beiden Polizisten, den 61-Jährigen von seinem Vorhaben abzubringen, ihn in einem günstigen Moment zu ergreifen und den Rettungskräften zu übergeben.