Mut wird belohnt „Wer nichts tut, macht mit“ – acht Bürger, die Zivilcourage in Trier beweisen

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Die Stuttgarter Giulia Neubarth, Klaus Alfred Neubarth und Friedrich Stefan Oetjen sowie Claudia Silvia Höpken aus Wiefelstede (Niedersachsen) haben der Polizei am 29. September vergangenen Jahres bei der Festnahme eines Täters geholfen. An diesem Tag waren, wie die Polizei mitteilt, die Zeugen zusammen in einem Parkhaus in der Kürenzer Straße in Trier unterwegs. Sie bemerkten einen Einbruch in ein dort geparktes Auto. Gemeinsam entschlossen sie sich an den Täter heranzutreten und diesen vom Beifahrersitz aus dem Auto zu ziehen. Obwohl der Täter sich sperrte und zur Flucht ansetzte, konnten sie ihn festhalten und bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht hindern.