Aufgehobene Haltestellen Diese Busumleitungen gelten während Porta Locals in Trier

Wie die Stadtwerke (SWT) mitteilen, wird deshalb der Busverkehr ab Donnerstag, 26. September, 14 Uhr, bis einschließlich Montag, 30. September, 12 Uhr, angepasst. Die Haltestelle Porta Nigra (im Margarethengässchen und in der Simeonstraße) wird dann aufgehoben und an die Haltestellen Treviris und Christophstraße verlegt. Die Haltestelle Nordallee/Krankenhaus wird an die Haltestelle Bruchhausenstraße verlegt.