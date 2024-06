Alle Infos Trier im Partymodus: Das ist bei Altstadtfest, Porta3 und Picknickkonzert geboten

Der Juni in Trier wird ein Kracher für alle, die Live-Musik lieben und gerne in Gemeinschaft das Leben feiern. Alleine bei den vier Events der Konzert-Reihe Porta3 werden 10.000 Gäste vor der Porta Nigra vom 19. bis 22. Juni erwartet. Dort wird wieder die „gläserne Bühne“ vor allem in den Abendstunden auch optisch unvergessliche Erlebnisse bieten. Das Picknick-Konzert am 23. Juni gibt es bei freiem Eintritt. Und eine Woche später wird das 42. Altstadtfest wieder 100.000 Menschen nach Trier locken.