Handel und Gastro Diese Geschäfte in Trier schließen oder eröffnen neu

Angesichts der angekündigten Temperaturen dürften sich viele darauf freuen, auch draußen in Biergärten verstärkt speisen und trinken zu können. So hat der Olewiger Blesius Garten angekündigt, seine Frei-Anlage am 1. Mai zu eröffnen, Live-Musik inklusive. Eine Auswahl an Biergärten in Trier und in der Region finden Sie übrigens hier.