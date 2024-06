Geschenke vor der Kommunalwahl Mit Quietsche-Ente, Kochlöffel und Kondomen auf Wähler-Fang

Klar, Wahlen sind eine ernste Sache. So ernst sogar, dass man zwischendurch auch mal lachen muss, um der Anspannung, wer in den nächsten Jahren im Trierer Stadtrat und in den Ortsbeiräten die Fäden in der Hand halten wird, ein Ventil zu geben. Dass mir jetzt niemand die „Heute geht’s doch nur noch um Unterhaltung“-Keule schwingt! Lustig war der Wahlkampf in Trier nämlich schon oft: Bei den Kommunalwahlen 2014 und 2019 reichte die CDU im Rosenmontagszug den Narren am Straßenrand rote Bratwürstchen. Das Motto dazu: „Wir grillen die Roten!“ Das bliebt nicht ohne Antwort: Im Bundestagswahlkampf 2021 verteilte die Trierer SPD-Spitzenkandidatin Verena Hubertz prompt Grillzangen, Aufschrift: „Damit nichts schwarz wird!“