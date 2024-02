Aktuelle Zahlen Diese Stadtteile in Trier sind am meisten gewachsen (Grafik)

Blickt man auf die einzelnen Stadtteile, ist in zwei von ihnen die Zahl der Einwohner besonders stark gestiegen. In Filsch hat sie sich in den vergangenen neun Jahren sogar mehr als verdoppelt: von 905 im Jahr 2014 auf 1881 im Jahr 2023. In Feyen-Weismark ist die Bevölkerung in diesem Zeitraum von 5981 auf 7397 Einwohner gestiegen, also um gut ein Viertel. Als Grund nennt die Stadt die Neubaugebiete – Ober der Herrnwiese in Filsch und Castelnau in Feyen.