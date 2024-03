Für bessere Verbindung Welche Veränderungen an den Radwegen in Trier anstehen

Nach Trier zu kommen, ist für Radtouristen kein Problem. Auf den beiden Moselradwegen und auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg kommt man vergleichsweise geschmeidig ins Stadtgebiet. Doch dann wird es teils abenteuerlich. Was die Qualität des Weges betrifft ebenso wie die Verbindung in die City. Das will die Stadt Trier nun ändern. 13 Radprojekte mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern sollen in diesem Jahr umgesetzt werden.