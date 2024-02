Auf dem Siegertreppchen Diese Wirtshäuser in Trier gehören zu den besten in Deutschland

Für das Voting haben sie vier Kategorien erstellt: Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland. Für jede Himmelsrichtung sind drei Wirtshäuser ausgezeichnet worden. In der für das Lieblingswirtshaus in Westdeutschland wurden aus der Region insgesamt vier nominiert: das Weingut Hubertus M. Apel in Nittel, die Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm in Trier, der Wilde Kaiser im Eurener Hof in Trier und der Zeltinger Hof – Gasthaus des Rieslings in Zeltingen-Rachtig. Gleich zwei dieser Wirtshäuser haben es auf das Siegertreppchen geschafft.