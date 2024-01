Prominente Gäste bei Präsentation Kunst und Kultur: Studiwerk Trier macht Studierenden ein besonderes Angebot

Zu „Salve allegoaren“ oder „Trier ist nicht Barcelona“ hat das Studierendenwerk Trier am vergangenen Mittwochabend eingeladen, um das sogenannte ‚DiMiDo’-Kulturticket für Trierer Studierende zu bewerben. Nach dem ausverkauften Revival von ‚total lokal‘ im vergangenen Jahr war die Mensa Tarforst am Mittwochabend erneut prall gefüllt, um Kulturschaffenden die Möglichkeit zu bieten, sich vor den Studierenden zu präsentieren. Mit dabei waren unter anderem Lokalstars wie Helmut Leiendecker oder Luigi Ferrai und Franco Piccolini. Abgerundet wurde die Feierlichkeit durch ein Essensangebot aus Flieten, Dippelappes und Viez – typisch Trierisch. Doch was hat es mit dem ‚DiMiDo’-Ticket überhaupt auf sich?