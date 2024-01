Angriffe auf Polizisten Trierer Disko-Prozess: Fast alle Angeklagten hatten schon Ärger mit dem Gesetz

Der Prozess um den Angriff auf Trierer Polizisten vor einer Diskothek an Fastnacht vergangenen Jahres ist auf die Zielgerade eingebogen. Wenn nichts dazwischenkommt, könnte das Trierer Landgericht am Mittwoch nächster Woche ein Urteil fällen. Doch wer weiß ... Einer der hauptamtlichen Richter war an diesem Montag gesundheitlich angeschlagen, weshalb die Verhandlung früher als vom Vorsitzenden Richter Günther Köhler ursprünglich geplant beendet werden musste. Dabei begann der Prozesstag fast schon gewohnheitsmäßig mit einer halben Stunde Verspätung. Dieses Mal fehlten keine Angeklagten und auch keine Zeugen, sondern gleich zwei Verteidiger. Inzwischen seien die Angeklagten schon pünktlicher als die Anwälte, lästerte der Vorsitzende und ermahnte alle Prozessbeteiligten, in Zukunft doch bitte pünktlich zu erscheinen und „den ganzen Geschäftsbetrieb nicht unnötig aufzuhalten“. Aber wie gesagt: Für das Verfahren, das im späten November begonnen hat, ist ein Ende in Sicht.