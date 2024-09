Bass und gute Laune Wie ein DJ-Kollektiv die Techno-Szene in Trier groß machen will

Mitten im historischen Trier sorgt das DJ-Kollektiv SNRS für frischen Wind in der Stadt. Was als lockerer Zusammenschluss einiger Freunde während der Corona-Pandemie begann, hat sich schnell zu einer festen Größe in der lokalen und bundesweiten Techno-Szene entwickelt. Doch hinter schnellen Beats und ausgelassenen Partys steckt mehr – es geht um Gemeinschaft, Aktivismus und den Wunsch nach mehr Raum für Triers Subkulturen.