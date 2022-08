Einkaufen : DM-Filiale in Trier-West nach drei Monaten wieder geöffnet

Trier Nach dreimonatiger Umbauphase hat Trier-West seinen DM wieder zurück. Der Drogeriemarkt ist in dieser Zeit komplett saniert worden.

Ganze drei Monate musste der DM-Markt in Trier-West seine Tore schließen. Seit Freitag, 29. Juli, hat die Filiale nun wieder geöffnet. Grund dafür waren Umbaumaßnahmen, erklärt Markus Otto, DM-Gebietsverantwortlicher: „Die DM-Märkte werden in regelmäßigen Abständen umgebaut und modernisiert, um den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und der Umwelt zu entsprechen. Der DM-Markt in der Hornstraße 20 in Trier wurde deshalb in einer etwa dreimonatigen Umbauphase komplett saniert und revitalisiert.“

Kaum Alternativen am Westufer

Für Trier-West ist der DM-Markt in der Hornstraße essenziell für die Versorgung mit Drogerieartikeln. Die nächsten Filialen gibt es erst wieder in der Trierer Fußgängerzone am Hauptmarkt, in der Trier-Galerie und in der Brotstraße. Kostenlose Parkmöglichkeiten wie in Trier-West gibt es dort jedoch nicht.