Justiz : Dritter Beteiligter an Baumarkt-Überfall verurteilt

Dritter Beteiligter an Baumarkt-Überfall verurteilt

Der Hornbach-Baumarkt in Trier-Euren. Foto: Friedemann vetter (Ve._), Friedemann Vetter

Trier Die juristische Aufarbeitung des Überfalls auf den Hornbach-Baumarkt ist zumindest vorerst abgeschlossen. Die dritte große Strafkammer des Landgerichts Trier hat den Angeklagten R. wegen dessen Beteiligung am Überfall verurteilt.

R. hat sich nach der Überzeugung des Gerichts mehrerer Taten schuldig gemacht: der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung, des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unerlaubtem Besitz eines Schlagrings sowie des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Unterm Strich wurde er deshalb zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Ein Jahr der Strafe ist vor der Maßregel zu vollziehen.

Der Mann war nach Überzeugung des Gerichts gemeinsam mit einem in dieser Woche zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilten B. (der TV berichtete) sowie dem bereits vor einigen Wochen Verurteilten S. am Überfall auf den Baumarkt beteiligt. S. hatte mit vorgehaltener Waffe Geld verlangt und erhalten. Um seiner Forderung Nachdruck zu verlangen, hatte der Mann mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert.

R. und B. hatten sich laut Gericht währen der Tat im Hintergrund gehalten. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, dass der nun Verurteilte in einer Unterführung mit einem Motorrad gewartet habe, um dem Räuber eine Flucht zu ermöglichen. Er sei jedoch weggefahren, nachdem er gesehen hatte, dass der Räuber verfolgt wurde.

Rund einem Monat nach dem Überfall war der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin mit einem Auto unterwegs ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach erfolgloser Flucht vor einer Polizeikontrolle waren 3,4 Gramm Marihuana, 0,2 Gramm Amphetamin und ein Schlagring in einer vom Angeklagten getragenen Bauchtasche gefunden worden. In einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung waren in der Wohnung des Angeklagten unter anderem 133,2 Gramm Marihuana und 400 Ecstasytabletten gefunden worden sein. Im Kühlschrank fanden die Beamten rund 1,5 Kilogramm Amphetaminpaste.